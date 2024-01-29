مانشيني وكلينسمان ينقلان اليورو و"الكالتشيو" إلى آسيا

سيستحضر الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي ومنافسه يوم الثلاثاء الألماني يورغن كلينسمان مدرب منتخب كوريا الجنوبية، ذكريات تعود إلى أواخر الثمانينيات حتى مطلع الألفية في كأس أوروبية وبطولات إيطالية محلية.

ويلعب المنتخب السعودي، بطل آسيا 3 مرات، أمام الكوري الجنوبي، بطل آسيا مرتين، في قمة ثمن نهائي كأس آسيا على أن يواجه الفائز منهما منتخب...

وسبق لكلينسمان ومانشيني، رأسا حربة منتخبي ألمانيا وإيطاليا، اللعب أمام بعض في 8 مواجهات خرج الإيطالي فائزا في 5 منها وخسارتين وتعادل وحيد.

وكانت أول مباراة وضعتهما وجها لوجه في دور مجموعات كأس أوروبا 1988، تلك التي سجل فيها مانشيني هدفا عدله أندرياس بريمه مدافع ألمانيا الغربية، ليواصل المنتخبان شق طريقيهما في البطولة وصولا إلى نصف النهائي حيث تجرها الخسارة.

ودعت إيطاليا البطولة أمام الاتحاد السوفيتي بهدفي ليتوفتشينكو وبروتاسوف بينما أقصت هولندا، بطلة المسابقة، ألمانيا الغربية عن طريق رونالد كومان وماركو فان باستن فيما سجل لوثر ماتهاوس هدف ألمانيا الغربية الوحيد.

عاد اللاعبان بعد عدة أعوام تواجها بقمصان منتخبيهما في ودية في مارس 1994، شهدت تلك المباراة الفوز الوحيد لألمانيا بحضور كلينسمان على إيطاليا بمشاركة مانشيني.

ارتدى كلينسمان ثوب بطولة تلك المباراة بتسجيله هدفين فيما جاء التوقيع الإيطالي عن طريق دينو باجيو لتكون تلك المواجهة آخر ما جمعهما على الصعيد الدولي.

بدأ مانشيني حقبة هيمنة على نظيره الألماني بدأت في موسم 1989-1990 الذي توج فيه نابولي مارادونا ببطولة الدوري، وجمعت تلك المواجهة فريقه سامبدوريا بخصمه إنتر ميلان الذي عرف في تلك الفترة اعتماده على الألمان حينها انتهت المباراة بهدفين دون رد للراحل جانلوكا فيالي وتونينو سيريزو. وفي إياب ذلك الموسم حظي إنتر ميلان وكلينسمان بثأرهما بالفوز بهدفين دون رد، سجلهما لوثر ماتهاوس صنع كلينسمان أحدهما.

في ذهاب موسم 1990 – 1991 وضع مانشيني بصمته الأول في فوز فريق ملعب "لويجي فيراريس" عندما تخطى إنتر ميلان 3 – 1، اثنان منهما عن طريق فيالي بينما سجل مانشيني الثالث.

وكرر سامبدوريا تفوقه في مباراة الإياب بهدفين من دون رد كانا عن طريق فيالي مجددا وجوسيبي دوسينا، حينها أنهى الفريق ... موسمه بطلا لبطولة الدوري.

ووضع مانشيني بصمته في آخر مباراة لعبها بشعار سامبدوريا أمام إنتر ميلان كلينسمان، حينها في ذهاب 1991 – 1992، انتصر الفريق الأزرق والأحمر برباعية نظيفة، كان لمانشيني هدفا واحدا وتقاسم زملائه أتيليو لومباردو، ثنائية، وجانلوكا فيالي باقي الأهداف.

وقبل 27 عاما، اجتمع اللاعبان في آخر مباراة بينهما حينها كان كلاهما يبلغان العمر نفسه، 33 عاما، إذ ارتدى كلينسمان شعار سامبدوريا يومها في الجولة الثامنة من موسم 1997 – 1998، بينما كان مانشيني قائد هجوم لاتسيو الي أنهى اللقاء منتصرا 3 – صفر بفضل داريو ماركولين وبافيل ندفيد وألين بوكسيتش.

وبعدما استهلا مشواريهما كمدربين، تواجها مرة واحدة كانت في سبتمبر 2023 في ودية بين المنتخب السعودي والكوري الجنوبي انتهت المباراة التي أقيمت في نيوكاسل البريطانية بهدف لتشو غي سونغ.