مدافع كوريا: عوقبنا بسبب أخطائنا.. ومتحمسون لمواجهة السعودية

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قال كيم يونغ غون، مدافع المنتخب الكوري الجنوبي، إن فريقه راجع الأخطاء التي وقع فيها خلال دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا المقامة حاليا في قطر، وذلك قبل مواجهة السعودي يوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الستة عشر.
وأضاف اللاعب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي أن هناك حالة من الحماس وسط زملائه قبل مواجهة السعودية، مشيرا إلى أن هدف فريقه هو تحقيق الفوز.
وأوضح كيم يونغ غون أن فريقه تلقى العديد من الأهداف في شباكه خلال دور المجموعات، لكن الفترة الماضية شهدت مراجعة الأخطاء التي أدت إلى دخول أهداف في شباك فريقه، من أجل توخي الحذر في دور الستة عشر، حيث قد تتسبب الأخطاء في خروج فريقه.
وتابع أنه يركز بشكل كبير جدا على خوض المباراة ومساعدة المنتخب الكوري الجنوبي على الفوز والعبور لدور الثمانية.
ويلتقي المنتخبان الكوري الجنوبي والسعودي، يوم الثلاثاء، على ملعب "المدينة التعليمية" ضمن منافسات دور الستة عشر من أمم آسيا.
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