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سيكو فوفانا

النصر يعلن انتقال ثلاثة لاعبين إلى الاتفاق

العربية. نت
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أعلن نادي النصر السعودي، يوم الثلاثاء، انتقال ثلاثة لاعبين من صفوف الفريق إلى الاتفاق، أبرزهم الإيفواري سيكو فوفانا.

وقال النصر في بيان صحافي: وافقت الإدارة على إعارة عبدالله مادو وسيكو فوفانا لنادي الاتفاق حتى نهاية الموسم، كما وافقت على بيع عقد اللاعب خالد الغنام لنادي الاتفاق.

ويحتل النصر "46 نقطة" المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي خلف الهلال المتصدر "53 نقطة"، فيما يتواجد الاتفاق بالمركز الثامن بـ "25 نقطة".

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