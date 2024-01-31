لاعب وسط "ميامي": اللعب أمام رونالدو سيكون "مميزاً"

وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
أبدى جوليان غريسل لاعب وسط نادي إنتر ميامي الأميركي سعادته بمشاركة ملعب واحد مع النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي قبل مباراة النصر السعودي يوم الخميس.
وكشف غريسل خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: سيكون من الرائع أن ألعب إلى جانب نجمين مثلهما على أرضية ملعب واحد.
وأضاف حول فوز الهلال على إنتر ميامي المباراة الماضية: كشفوا بعض أخطائنا في المباراة الماضية وهو الهدف من هذا النوع من المباريات.
وزاد الأميركي الدولي: وجود ميسي برفقتنا يساعدنا لأن غالبية تركيز لاعبي الخصوم تذهب عليه ما يمنحنا فرصا أكثر في اللقاء.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
كأس موسم الرياض.. مواجهة مثيرة بين الهلال وإنتر مياميتستعد بطولة كأس موسم الرياض لانطلاقتها يوم الاثنين التي ستقام ضمن موسم الرياض ... رياضة سعودية
-
نجوم إنتر ميامي والهلال يفتتحون "كينغدوم أرينا"سيشهد ملعب "كينغدوم أرينا" أول مباراة تقام على أرضيته عندما يواجه الهلال السعودي ... رياضة سعودية
-
الهلال يهزم إنتر ميامي برباعية في كأس موسم الرياضفاز الهلال السعودي على إنتر ميامي الأميركي 4 - 3 يوم الاثنين، في أولى مباريات ... رياضة سعودية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية