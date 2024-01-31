لاعب وسط "ميامي": اللعب أمام رونالدو سيكون "مميزاً"

أبدى جوليان غريسل لاعب وسط نادي إنتر ميامي الأميركي سعادته بمشاركة ملعب واحد مع النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي قبل مباراة النصر السعودي يوم الخميس.

وكشف غريسل خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: سيكون من الرائع أن ألعب إلى جانب نجمين مثلهما على أرضية ملعب واحد.

وأضاف حول فوز الهلال على إنتر ميامي المباراة الماضية: كشفوا بعض أخطائنا في المباراة الماضية وهو الهدف من هذا النوع من المباريات.

وزاد الأميركي الدولي: وجود ميسي برفقتنا يساعدنا لأن غالبية تركيز لاعبي الخصوم تذهب عليه ما يمنحنا فرصا أكثر في اللقاء.