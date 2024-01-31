مانشيني: أعتذر مجدداً.. وسنواصل بناء المستقبل

كرر الإيطالي روبرتو مانشيني اعتذاره على المغادرة مبكرا لملعب مباراة المنتخب السعودي الكوري الجنوبي يوم الأربعاء مضيفا في الوقت نفسه أنه يرجو دعم الجميع من أجل مستقبل كرة قدم سعودية أفضل.

وعبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" كتب مدرب المنتخب السعودي: أشكر لاعبينا الشجعان الذين قاتلوا وصمدوا في مباراة صعبة والذين لم يدخروا جهدا. أشكر جميع المشجعين الحاضرين الذين أضافوا أجواء خاصة في اللقاء، سعينا جاهدين لأن نذهب بعيدا في البطولة لكن ذلك لم يحدث.

وفي منشور آخر أضاف بطل كأس أوروبا 2020: أعيد اعتذاري للجميع بعدما غادرت إلى غرف تبديل الملابس مبكرا وقبل نهاية الركلات الترجيحية. بدعمكم جميعا سنواصل بناء مستقبل كرة قدم السعودية.

وتسببت لقطة مانشيني وهو يغادر ملعب المباراة أثناء إهدار عبدالرحمن غريب للترجيحية الثالثة، بجدل كبير خاصة أنها تعد غير مسبوقة في مناسبة كبرى، ليبرر المدرب في المؤتمر الصحفي بعد المباراة بأنه اعتقد أن المباراة انتهت حينها.