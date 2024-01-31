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غادر مانشيني قبل نهاية ركلات الترجيح

مانشيني عن مغادرته الملعب: اعتقدت أن المباراة انتهت

العربية.نت
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برر الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي مغادرته قبل نهاية الركلات الترجيحية لاعتقاده أن مباراة فريقه مع منتخب كوريا الجنوبية.

ورصدت العدسات مغادرة الإيطالي مدرب المنتخب السعودي الملعب بالتزامن مع إهدار عبدالرحمن غريب للترجيحية الثانية للسعودية وقبل أن يسدد الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان ركلة الفوز.

وفي المؤتمر الذي تلا اللقاء أبان مانشيني: أنا اعتذر لأني اعتقدت أن المباراة انتهت. أريد توجيه الشكر الى لاعبي فريقي الذين تطور مستواهم كثيرا".

وأضاف "أنا حزين للخسارة بهذه الطريقة لكني في المقابل سعيد لأن فريقي تطور كثيراً في الفترة الأخيرة لكن يتعين علينا ان نبذل جهوداً اضافية".

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