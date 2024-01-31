مدرب النصر: استعداداتنا تأثرت بمؤجلتي الصين.. ونسعى للتعويض

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أوضح البرتغالي لويس كاسترو مدرب نادي النصر السعودي أن استعدادات الفريق تأثرت بعدما تأجلت المباراتين اللتين كان من المقرر خوضهما في جولة الصين.
وكشف كاسترو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة النصر وإنتر ميامي الأميركي في كأس موسم الرياض: الأندية الكبرى التي تملك أفضل اللاعبين في العالم وهو ما يستدعي أن يكون هناك تنظيما قويا وهو ما يجعل السعودية جاهزة لاستضافة جميع الأحداث العالمية ما يدفعنا لإظهار أفضل ما لدينا.
وأضاف: نحن فريق نتجهز للمستقبل ونشعر بأننا في بلد يجهز نفسه للمستقبل وهذا يتطلب منا العمل بجدية.
وردا على سؤاله بشأن الاستعدادات، أجاب: تأجيل مباراتي الصين كان سلبيا لاستعداداتنا وتجهيزاتنا لأننا نحتاج إلى التمارين ونحاول أن نسترجع الأجواء للمباريات في هذه البطولة بالإضافة إلى خوض ودية أخرى كذلك.
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