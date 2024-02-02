إنتر ميامي يتلقى أكبر خسارة في تاريخه أمام النصر

تلقى نادي إنتر ميامي الأميركي الخسارة الأكبر في تاريخه بعدما استقبلت شباكه ستة أهداف من نادي النصر السعودي يوم الخميس ضمن بطولة كأس موسم الرياض.

وتعرض النادي الأميركي إلى خسارته الثانية في البطولة بعدما خسر من الهلال في المباراة الأولى بنتيجة 4 – 3 ليكون الثالث في ترتيب الأندية المشاركة في البطولة.

وتقاسم أهداف النصر الستة في اللقاء كل من تاليسكا، 3 أهداف، وأوتافيو وإيمريك لابورت ومحمد مران.

وقبل الخسارة أمام النصر كانت أقل نتائج تعرض لها الفريق المؤسس في 2018، هي 5 – صفر أمام نيو إنغلاند ريفولوشن في الجولة الثانية عشرة من موسم 2021 – 2022.

وخسر النادي الأميركي بنتيجة 5 – 1 مرتين، الأولى من ناشفيل حينها سجل هيغوايين هدف فريقه الوحيد بعام 2021 بينما كانت الثانية أمام أوستن في 2022.