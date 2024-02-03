الاتحاد والفيصلي في كأس الملك.. بين تأكيد وثأر

يدخل الاتحاد مواجهة الفيصلي بربع نهائي كأس الملك يوم الأحد بذكريات جميلة بعدما توج على حساب منافسه بآخر كؤوسه في المسابقة.

ويلعب الفريقان مباراة مؤجلة من ربع نهائي كأس الملك على أرضية ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، ليلتحق الفائز بينهما بأندية الخليج والهلال والنصر.

ولم يجتمع الاتحاد والفيصلي في بطولة كأس الملك سوى مرة واحدة في تاريخهما في المسابقة، كانت في نهائي 2018.

كان الاتحاد ينشد لقبه التاسع في البطولة عندما وقع خصما للفيصلي في 2018، حينها تقدم الفريق الغربي بهدف عبد الرحمن الغامدي ومع اقتراب الأشواط الأصلية من النهاية سجل المدافع سعيد الربيعي هدف التعادل عند الدقيقة 92 ليحتكم الطرفان إلى الأشواط الإضافية.

في الشوط الإضافي الأول سجل ربيع سفياني هدف الاتحاد الثاني قبل أن يختتم عبد العزيز العرياني أهداف اللقاء ويحسمها بثلاثية للاتحاد لاحقا.

وبلغ الفيصلي دور ربع النهائي بفوزه على الطائي بهدفين دون رد فيما حبس اتحاد جدة أنفاس جماهيره بعدما تعادل مع الخلود في الوقتين الأصلي والإضافي ليقود حارس المرمى عبد الله المعيوف فريقه إلى ثمن النهائي.

وفي الدور السابق، تجاوز الفيصلي نادي النجمة بثلاثية تظيفة وهي النتيجة نفسها التي عبر بها الاتحاد منافسه الفيحاء في ثمن النهائي.