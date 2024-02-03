البريطاني ييتس بطلاً لطواف العلا

توّج الدراج البريطاني سايمون ييتس من فريق "جايكو– العلا" بلقب النسخة الرابعة من سباق طواف العلا 2024.

وقطع ييتس مسافة 811.2 كيلومتراً في زمن قدره 18:37:05 ساعة من إجمالي السباق وذلك بعد ختام المرحلة الخامسة التي انطلقت يوم السبت من البلدة القديمة مروراً بقرية مغيراء ومطار العلا الدولي وبوابة موقع الحِجر وصولاً إلى مطل حرة عويرض بمسافة قدرت بـ150.2 كيلومترًا.

وحل في المركز الثاني البلجيكي ويليام جونيور من فريق "سودال كويك ستيب" بفارق 3 ثوان، ثم ثالثاً الدراج النيوزيلندي فين فوكس فيشر من فريق الإمارات متأخرًا بـ3 ثوان أيضاً.

وتصدّر سايمون ييتس المرحلة الخامسة والأخيرة بقطعه مسافة السباق في زمن 3:24:37 ساعات تلاه البلجيكي ويليام جونيور وثالثا النيوزيلندي فين فوكس فيشر

وتوج البلجيكي تيم ميرلير من فريق "سودال كويك ستيب" بالقميص الأحمر الخاص بتصنيف النقاط العامة، والقميص الأخضر "تصنيف الوقت الفردي العام" حصل عليه البريطاني سايمون ييتس عضو فريق "جايكو- العلا"، فيما نال البلجيكي ويليام جونيور القميص الأبيض الخاص لأفضل متسابق شاب، والياباني أتسوشي أوكا من فريق "جي سي إل تيم أويكو" فحصل على القميص البرتقالي لفئة الدرّاج الأكثر نشاطاً، بينما كان فريق "بورا هانزغروهي" الألماني أفضل فريق في المرحلة الخامسة.

ومر الدراجون في طواف العلا 2024 بخمس مراحل للسباق طوال 5 أيام تجولوا فيها بين معالم العلا الطبيعية والحضارية والتاريخية من بينها موقع الحِجر الأثري ومحمية شرعان الطبيعية وقاعة مرايا والمنتزه الشتوي ومحطة قطار المنشية وقرية مغيراء للرياضات التراثية ومطار العلا الدولي ومطل حرة عويرض وجبل الفيل وغيرها.