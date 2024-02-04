اتحاد جدة يعود إلى "الرباعيات" بعد 164 يوماً

عاد اتحاد جدة إلى الانتصار برباعية نظيفة للمرة الأولى بعد 164 يوما، وذلك في فوزه على الفيصلي 4 – صفر في ربع نهائي كأس الملك يوم الأحد.

وتقدم اتحاد جدة في الوقت الإضافي للشوط الأول بهدف من ركلة جزاء نفذها المغربي عبدالرزاق حمدالله قبل أن يعزز الفرنسي نغولو كانتي النتيجة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 54 ويتكفل المدافع المصري أحمد حجازي بتسجيل ثنائية متتالية في الدقيقتين 68 و80، ليتأهل الفريق الغربي إلى نصف نهائي كأس الملك برفقة أندية الخليج والهلال والنصر.

وتعد هذه الرباعية النظيفة الأولى للاتحاد منذ فوزه على الرياض في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي في 24 أغسطس 2023 حينها افتتح الفرنسي كريم بنزيمة أهداف اللقاء قبل أن يسجل حمدالله ثنائية تواليا وينهي صالح العمري الرباعية عند الدقيقة 93.