الهلال والنصر.. عودة "الوديات" بعد غياب 53 عاماً

يستعد قطبا مدينة الرياض ناديا الهلال والنصر السعوديان لمواجهة جديدة خارج إطار البطولات الرسمية المحلية أو القارية عندما يخوضان اللقاء الحاسم لبطولة كأس موسم الرياض يوم الخميس.

وسيلعب الطرفان ختام مباريات بطولة كأس موسم الرياض المقامة على أرضية ملعب "كينغدوم أرينا" بعد أن تغلبا تباعا على إنتر ميامي الأميركي 4 – 3، و6 – صفر.

وستكون مواجهتهما يوم الخميس هي الرابعة بينهما والأولى التي لا تقام تحت مظلة الاتحادين السعودي والعربي لكرة القدم، منذ ديسمبر 1970.

ولعب الطرفان 3 مباريات خارج إطار الاتحادين المحلي والإقليمي كانت جميعها في عام 1970 بينما لم يتواجها بعدها لمدة فاقت 53 عاماً.

وفي الحادي والعشرين من مايو، لعب قطبا الرياض أولى المباريات وانتهت سلباً.

وانتظر الطرفان 7 أشهر لخوض وديتين متتاليتين في غضون يومين، حينها بتاريخ 26 ديسمبر 1970 فاز الهلال 2 – 1 سجل له سعد المقبل ومحسن بخيت، بينما أحرز هدف النصر أحمد الدنيني.

وبعد المباراة بيومين كرر الهلال انتصاراته بالنتيجة نفسها بتسجيل المقبل وبخيت الهدفين مجددا، بينما أحرز سعد الجوهر الهدف الوحيد للنصر في اللقاء.