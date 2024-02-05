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بنزيمة إلى جانب الفرحان في تدريبات يوم الاثنين

بنزيمة يعود إلى تدريبات اتحاد جدة الجماعية

العربية.نت
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عاد الفرنسي كريم بنزيمة إلى تدريبات فريقه اتحاد جدة استعدادا للمباراة المقبلة أمام نادي الطائي في الجولة التاسعة عشرة من بطولة دوري روشن السعودي.

وغاب كريم بنزيمة عن معسكر فريقه الذي أقيم في دبي الإماراتية من 14 يناير إلى 30 من الشهر نفسه.

ونشر حساب النادي الغربي على منصة "إكس" صورا للفرنسي خلال تدريبات يوم الاثنين بعدما كان أعلن عن ذلك يوم الجمعة عبر صحفته الرسمية كذلك "كريم بنزيمة يواصل برنامجه التدريبي الخاص، تمهيدا لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية، بداية من يوم الاثنين المقبل".

وشارك بنزيمة في 20 مباراة مع الاتحاد خلال الموسم الحالي سجل فيها 12 هدفا وصنع خمسة.

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