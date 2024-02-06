اتحاد جدة في حائل.. خسارة بطولة واقتراب من أخرى

يحل اتحاد جدة ضيفا على الطائي يوم الأربعاء ضمن مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشرة لدوري روشن السعودي ليستعيدا بها ذكريات متباينة.

ولم يلعب الفريقان المباراة على موعدها لارتبط اتحاد جدة حينها بالمشاركة في كأس العالم للأندية التي توج بها مانشستر سيتي الإنجليزي بطلا للمرة الأولى في تاريخه.

وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، يحل الاتحاد، السابع بـ28 نقطة، ضيفا على الطائي، السادس عشر بـ17 نقطة، إذ يأمل أصحاب الأرض في الابتعاد عن المراكز المؤدية للهبوط بينما يحاول الضيوف الاقتراب من المراكز الأربعة الأولى إذ يفضله عن الرابع 6 نقاط.

ويملك الاتحاد ذكريات مؤلمة وأخرى جميلة في حائل منذ صعود الطائي الأخير إلى مصاف أندية دوري المحترفين مطلع موسم 2021-2022.

ولا ينسى الاتحاديون مباراة الجولة 28 من دوري روشن السعودي لموسم 2021 - 2022، حينها كان يفصل بينهم وبين التتويج 7 نقاط من 3 مباريات وهي الطائي والاتفاق والباطن.

غابت الأهداف في الشوط الأول لتلك المباراة قبل أن يعلن الجزائري أمير سعيود تقدم فريقه بعد 6 دقائق من انطلاق الشوط الثاني لتستمر محاولات الفريق الغربي غير المجدية وينتهي ذلك الموسم بوقوع الاتحاد ثانيا للترتيب خلف الهلال ورغم صدارته الجدول 15 أسبوعا متتاليا.

ومرت 251 يوما بين مباراة سعيود ومواجتهما اللاحقة في حائل، حينها عاد الفريق الغربي إلى الذكرى الحزينة التي ما لبثت أن أصبحت سعيدة في آخر ثواني اللقاء بتسديدة من البرازيلي إيغور كورونادو سكنت شباك البرتغالي فكتور براغا.

وبعد ذلك الانتصار، عرف الاتحاد عددا من التعثرات إلى أن توج ببطولة الدوري بعد غياب استمر 14 عاماً عن منصتها، وبحسب تصريحات بعض نجوم الفريق في مقابلات خاصة بالنادي أكدوا أن الفوز على الطائي في حائل كان علامة تحقيق الدوري.