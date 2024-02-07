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كاسترو
النصر يواجه الهلال في مباراة كأس موسم الرياض

مدرب النصر يشعر بـ"الحزن" قبل مباراة الهلال

العربية.نت
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كشف البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر السعودي عن حزنه لعدم معرفته بمن يمكن إشراكه في مبارة الهلال بكأس موسم الرياض يوم الخميس، مشيراً إلى جاهزية مواطنه كريستيانو رونالدو لخوض المواجهة المرتقبة.

ويلعب النصر مع غريمه التقليدي الهلال في ثالث مباريات كأس موسم الرياض، بعدما كسبا إنتر ميامي الأميركي ونجمه الأيقوني ليونيل ميسي 6-0 و4-3 على التوالي الأسبوع الماضي.

وقال كاسترو في المؤتمر الصحافي يوم الأربعاء: حزين لأنني لا أعلم غداً من يمكني إشراكه من لاعبي فريقي بسبب بعض الأمور الخارجية ولكننا نتأقلم مع هذه الصعوبات وأتمنى أن تعلن القرارات النهائية اليوم لنعرف ما نفعل غداً.

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واستبعد نواف العقيدي من قائمة المنتخب السعودي قبل انطلاقة بطولة كأس آسيا الجارية حالياً في الدوحة بأيام، فيما خلت القائمة من اسم الظهير الأيمن سلطان الغنام، وقال روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي في مؤتمر صحافي الشهر الماضي أن الثنائي اشترط اللعب بشكل أساسي، فيما نفى اللاعبان ما قاله المدير الفني الإيطالي عبر حساباتهما على منصة "إكس".

وأشار كاسترو إلى أن مواطنه رونالدو سيلعب المباراة بعد غيابه الفترة الماضية بسبب الإصابة، كما أن الأسترالي عزيز بيهيتش بات من ضمن خيارات القائمة.

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