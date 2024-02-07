"كينغدوم أرينا".. المسرح رقم 11 في تاريخ ديربي الهلال والنصر

يستعد قطبا الرياض الهلال والنصر خوض مباراة "الديربي" على الملعب العاشر في تاريخ مواجهاتهما عندما تقام آخر مباريات بطولة كأس موسم الرياض على ملعب "كينغدوم أرينا" يوم الخميس.

وسيلعب الفريقان المباراة بهدف التتويج بالبطولة بعد أن تمكنا من هز شباك إنتر ميامي الأميركي في مباراتيهما الأولى بما قوامه 10 أهداف، فاز الهلال 4 – 3 والنصر 6 – صفر، ليحصر التنافس بين قطبي الرياض على الملعب الذي سيحتضن مواجهاتهما لأول مرة في تاريخيهما.







وبدأت مباريات ديربي الرياض في الخمسينيات الميلادية الماضية على ملعب "الصائغ" الذي كان يستضيف المباريات الرسمية في الرياض قبل بناء ملعبي الأمير فيصل بن فهد والملك فهد الدولي.

وأنشأت مدينة ملعب الأمير فيصل بن فهد الرياضية، الملز سابقا، قبل أكثر من 50 عاما لتبدأ باحتضان كبرى الأحداث في العاصمة منها ديربي الرياض.

ومع نهاية الثمانينات شيدت مدينة الملك فهد الرياضية، ستاد الملك فهد الدولي السابق، ليصبح الملعب وقتها أهم منشأة رياضية في المدينة لقدرته الاستيعابية التي تصل إلى قرابة 59 ألف متفرج، وبات يستضيف مباريات الديربي.

وبسبب صيانة مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في وقت سابق، أقيمت مباراة ديربي واحدة بين الهلال والنصر على ملعب نادي الشباب.

ولعب قطبا الرياض مباريات في جدة على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، ستاد الأمير عبدالله الفيصل سابقا، ومدينة الملك عبدالله الرياضية كذلك.

وجمعتهما المباراة الأولى لهما على ملعب الفيصل في نهائي كأس الملك وتوج به الهلال حينها بثلاثية نظيفة كما شهدت مواجهتهما الوحيدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة تتويجا أزرق في نهائي كأس الملك 2015.

ويعد ملعب جامعة الملك سعود، الأول بارك حاليا، هو آخر ما استضاف مباريات الفريق في الرياض منذ 2018.





وتعد الطائف أحدث المدن السعودية التي احتضنت مباريات الفريقين وذلك في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الابطال 2023 الذي أقيم بمدينة الملك فهد الرياضية والت توج به فريق النصر.

وعرفت مباريات ديربي الرياض مباراتين أقيمتا خارج السعودية، الأولى في بطولة النخبة العربية لعام 2001 حينها تواجها على ملعب "الأسد" باللاذقية السورية، بينما عرفت جماهير بريطانيا مباراة ديربي الرياض في 2015 على ملعب "لوفتوس رود" الخاص بنادي كوينز براك رينجرز وحينها توج الهلال بالبطولة.