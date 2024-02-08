"كينغدوم أرينا" يدخل موسوعة غينيس بـ "رقمين"

دخل ملعب نادي الهلال السعودي "كينغدوم أرينا"، يوم الخميس، موسوعة غينيس للأرقام القياسية مرتين، كأكبر ملعب كرة قدم مغطى في العالم بناء على المساحة، والرقم الثاني باعتباره أكبر ملعب مغطى من ناحية المدرجات.

وتم الإعلان عن تسجيل اسم الملعب في موسوعة غينيس قبل الديربي الشهير بين الهلال والنصر في بطولة كأس موسم الرياض، بمشاركة إنتر ميامي الأميركي الذي خسر أمام الفريقين السعوديين بنتيجتي 4-3 و 6-0 على التوالي.

وسلمت "غينيس" الشهادتين إلى تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وفهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة الهلال.

وقالت ممثلة موسوعة غينيس: دخل "كينغدوم أرينا" الموسوعة كأكبر ملعب كرة قدم مغطى في العالم بناء على المساحة التي وصلت إلى 37991 مترا مربعا، والرقم الثاني الذي حققه الملعب جاء وفقا لسعته التي بلغت 20 ألفا و280 مقعدا.

وافتتح ملعب الهلال الجديد في 29 يناير الماضي في المباراة التي كسبها الفريق الأزرق بنتيجة 4-3 أمام إنتر ميامي الأميركي.