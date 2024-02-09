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جانب من تتويج الهلال

الهلال يهزم النصر ويتوج بكأس موسم الرياض

الرياض - د ب أ
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توج فريق الهلال بلقب كأس موسم الرياض، وذلك عقب تغلبه على النصر 2 - صفر، في المباراة التي أقيمت بينهما في ختام منافسات البطولة، يوم الخميس.

وكانت البطولة قد انطلقت بمشاركة ثلاثة أندية هي النصر والهلال من السعودية وإنتر ميامي الأميركي، وحقق الهلال فوزين، جاء الأول على إنتر ميامي بنتيجة 4-3 ثم على النصر، فيما حقق الأخير فوزا عريضا على الفريق الأميركي بسداسية نظيفة.

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ورفع الهلال رصيده إلى ست نقاط ليتوج باللقب بفارق ثلاث نقاط عن النصر، فيما لم يحصل إنتر ميامي على أي نقاط.

وتقدم الهلال عن طريق سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش في الدقيقة 17، قبل أن يضيف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 30.

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وبذلك الفوز يؤكد الهلال تفوقه على النصر في الموسم الجاري، بعدما تغلب عليه في الدور الأول من بطولة دوري روشن السعودي بنتيجة 3 - صفر.

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