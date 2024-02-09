بنزيمة يثير الجدل ويحذف صور اتحاد جدة

قام المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة بحذف صور نادي الاتحاد من حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وهو ما أثار جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما في ظل غياب الفائز بالكرة الذهبية عام 2022 عن الفريق مؤخرا.

كما ألغى الحساب الرسمي لاتحاد جدة على "إنستغرام" متابعة الهداف التاريخي الثاني لريال مدريد والذي كان قد انتقل إلى الفريق الغربي الصيف الماضي، بينما بقي بنزيمة يتابع حساب النادي.

وكشفت التقارير الصحافية أن العلاقة متوترة بين اتحاد جدة واللاعب البالغ من العمر "36 عاما"، والذي غاب عن التدريبات في الأسابيع الماضية، قبل أن يظهر في الأيام الماضية بأحد التدريبات، إلا أن صحيفة "ماركا"، قالت: العلاقة مقطوعة بين المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو وكريم بنزيمة، وبعد أن بدا أن كل شيء عاد إلى الهدوء، ظهرت العاصفة مرة أخرى داخل أروقة النادي.

وأضافت الصحيفة الرياضية اليومية: بنزيمة، الذي غاب في الأسابيع الأخيرة عاد إلى التدريبات وأثار الجدل مجددا، خلال جلسة تدريب، يوم الاثنين، أمر غاياردو لاعب ريال مدريد السابق بخوض تدريبات فردية بعيدا عن المجموعة، لكن بنزيمة رفض ذلك وغضب، ثم غادر الجلسة التدريبية.

وزادت "ماركا": لم يتم استدعاء بنزيمة لمباراة الفريق الأخيرة أمام الطائي، وقد شوهد وهو يتدرب في صالة الألعاب الرياضية مع اللاعبين المصابين، ولا تزال حالة عدم الاستقرار تحوم حول مستقبل بنزيمة مع الفريق.