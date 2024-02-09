عقدة بونو تطارد رونالدو من كأس العالم إلى "موسم الرياض"

عجز النجم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو قائد النصر عن فك عقدته أمام المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال بعدما عجز عن هز شباك الأخير للمباراة الثالثة على التوالي عندما توج الهلال بكأس موسم الرياض على حساب النصر عقب الفوز بهدفين دون رد يوم الخميس.

وأقيمت يوم الخميس آخر مباريات كأس موسم الرياض على أرضية ملعب "كينغدوم أرينا" بين فريقي الهلال والنصر ليتوج بها الأول بثنائية سجلت في الشوط الأول من الصربي سيرغي ملينكوفيتش-سافيتش وسالم الدوسري.

وسجل رونالدو "سوبر هاتريك" في مرمى بونو إبان لعب الأول مع ريال مدريد والأخير مع مواطنه جيرونا يوم 18 مارس 2018 في مسابقة الدوري الإسباني، لكن اللاعب المتوج بخمس كرات ذهبية عجز عن زيارة شباك الحارس المغربي العملاق في 3 بطولات مختلفة بعدها.

وكان لقاء اللاعبين الأول بعد ترك رونالدو لإسبانيا، في دور الثمانية من كأس العالم في قطر شهر ديسمبر 2022، عندما دفع فرناندو سانتوس مدرب البرتغال برونالدو للملعب في الشوط الثاني عندما كان المنتخب المغربي متقدماً بهدف النصيري المبكر، لكن المباراة انتهت بفوز تاريخي للمغرب وتسديدة واحدة لرونالدو على مرمى بونو تصدى لها حارس إشبيلية حينها الذي أنهى المباراة بـ3 تصديات وشباك نظيفة.

وبعد عام بالتمام والكمال التقيا مجدداً لكن على ستاد الملك فهد الدولي، ومجدداً فشل رونالدو في التسجيل بمرمى الحارس المغربي لينتهي اللقاء لمصلحة الهلال 3-0 بفضل هدفين من الصربي ألكسندر ميتروفيتش وهدف من مواطنه سيرغي ميلنكوفيتش-سافيتش.

وفي لقاء "كينغدوم أرينا" وقف بونو صداً منيعاً أمام رونالدو الذي سدد كرة واحدة تصدى لها المغربي بقدمه، كما أنهى الأخير اللقاء بتصديين وبشباك نظيفة مرة ثالثة على التوالي أمام كريستيانو ورفاقه.