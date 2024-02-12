إيقاف نواف العقيدي 5 أشهر.. وتغريم الغنام والفرج

أوقفت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم نواف العقيدي حارس مرمى نادي النصر، لمدة خمسة أشهر وغرمته 300 ألف ريال، بسبب الإساءة للإداريين بالمنتخب السعودي، فيما فرضت اللجنة غرامات مالية على سلطان الغنام وسلمان الفرج، وإيقاف خالد الغنام ومحمد مران وعلي هزازي شهرا وتغريمهم مالياً.

وقالت اللجنة في بيان نشرته عبر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الاثنين: تقرر إيقاف نواف العقيدي لمدة 5 أشهر، وفرض غرامة مالية على حارس النصر 300 ألف ريال سعودي، بعد ثبوت قيام اللاعب بإرسال رسالة عبر تطبيق "وتساب" للمجموعة التنسيقية الخاصة بلاعبي المنتخب السعودي متضمنة الإساءة للإداريين بالمنتخب.





وأضاف البيان: قام نواف العقيدي بالتواصل مع إدارة المنتخب الوطني وطلبه إيصال رسالته للمدرب عن رغبته بعدم الانضمام للمعسكر، وجدد اللاعب مطالبته عبر رسالة تذكيرية في اليوم التالي، وبناءً على ذلك تم إخطار الرئيس التنفيذي بنادي النصر غويدو فينغا بموقف اللاعب، وعلى إثره قام الرئيس التنفيذي بنادي النصر بالرد والتأكيد على استعداد اللاعب للانضمام للمعسكر في الوقت المحدد، وانضم اللاعب في الوقت المحدد.

وزاد البيان: قام العقيدي بإبلاغ مدرب الحراس في المنتخب ماسيمو باتارا في تاريخ 13 يناير 2024 بشعوره أنه سيكون الحارس الثالث في المنتخب وأن هذا الأمر لا يتقبله، حيث أبلغه مدرب الحراس أن المدير الفني للمنتخب لم يقرر حتى الآن ترتيب الحراس في المباريات الرسمية. كما أكد له مدير المنتخب بأنه لم يتم تحديد ترتيب الحراس في المباريات الرسمية من قبل المدير الفني، إلا أن اللاعب رد بأنه يشعر بأنه الحارس الثالث وأنه لايتقبل الأمر ويريد المغادرة، وعلى ضوئه تم استبعاد اللاعب من قائمة المنتخب المشاركة في كأس آسيا 2023 بقطر.





كما فرضت عقوبة مالية قدرها 100 ألف ريال سعودي على سلمان الفرج، قائد الهلال لثبوت إبداء عدم رغبة اللاعب في الانضمام إلى "الأخضر"، وذكرت اللجنة في بيانها: ثبوت إبداء عدم رغبة سلمان الفرج في الانضمام للمنتخب بعد استدعائه للمعسكر الذي أقيم في شهر أكتوبر 2023 في البرتغال، حيث قام اللاعب فور وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض قبل المغادرة إلى المعسكر بإبداء رغبته بعدم الانضمام بقوله للإداريين: "ما قلت لكم ما أبي أنضم"، ويعد ما قام به اللاعب قولاً لم يقترن بفعل وإخلالاَ بالالتزامات الواردة في المادة العاشرة الفقرة (1) والفقرة (5) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم، وهو ما ثبت للجنة بعد الاستماع لإفادات كل من: اللاعب سلمان الفرج، والمدير الفني للمنتخب الأول روبرتو مانشيني ومدير المنتخب الأول حسين الصادق ومساعد المدير الفني للمنتخب الأول محمد أمين، وإداري المنتخب الأول محمد الحميد.



وتم تغريم ظهير النصر 200 ألف ريال سعودي، وكشفت اللجنة السبب: إشارة إلى طلب سلطان بن عبدالله الغنام من المدير الفني للمنتخب إعفائه من الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني قبيل كأس آسيا 2023 وذلك خلال الاجتماع الذي عقده المدير الفني للمنتخب روبرتو مانشيني مع اللاعب بتاريخ 28 ديسمبر 2023، وسؤال اللاعب عن مدى استعداده للانضمام للمعسكر المقبل، ورد اللاعب على المدرب بتشرفه بالانضمام للمنتخب إلا أن لديه تحفظ على بعض القرارات الفنية للمدرب في المباريات الودية، ورد المدرب بأن هذا الأمر من صلاحياته كمدير فني وأن هذا الاجتماع بهدف معرفة استعداده للفترة المقبلة وتقبله للقرارات الفنية أياً كانت وبعد ذلك انتهى الاجتماع بطلب اللاعب اعفائه من الانضمام في المرحلة الحالية ، ويعد ما قام به اللاعب من طلب ولم يقترن بأي فعل إخلالاً بالتزاماته الواردة في المادة العاشرة الفقرة (1) والفقرة (2) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم، وهو ما ثبت للجنة بعد الاستماع لإفادات كل من: اللاعب سلطان الغنام، مدير المنتخب الأول حسين الصادق، المدير الفني للمنتخب الأول روبرتو مانشيني، إداري المنتخب الأول محمد الحميد، الرئيس التنفيذي لنادي النصر جويدو فينغا.

بينما أوقف ثنائي النصر محمد مران وخالد الغنام شهرا مع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال لكل منهما، بعدما طلبا مغادرة معسكر المنتخب في 2 يناير الماضي، بعد خلو القائمة النهائية المشاركة في كأس آسيا 2023 من اسميهما، ولذات السبب غرمت اللجنة علي هزازي، لاعب الاتفاق، 200 ألف ريال مع إيقافه لمدة شهر أيضا.