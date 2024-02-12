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الأهلي الزمالك
لقاء سابق بين الأهلي والزمالك

"الأول بارك"يحتضن نهائي الأهلي والزمالك

الرياض - د ب أ
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أعلن الاتحادان المصري والسعودي لكرة القدم، يوم الإثنين، عن إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين فريقي الأهلي والزمالك في 8 مارس المقبل بالعاصمة السعودية الرياض.

ويتضمن استضافة المباراة أيضا إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة للمباراة، وذلك في استاد "الأول بارك" بالعاصمة الرياض.

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وتأتي استضافة مباراة نهائي كأس مصر بالشراكة مع الاتحاد السعودي لكرم القدم لتكون ضمن الأحداث الرياضية التي يستضيفها موسم الرياض.

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