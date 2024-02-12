"الأول بارك"يحتضن نهائي الأهلي والزمالك

أعلن الاتحادان المصري والسعودي لكرة القدم، يوم الإثنين، عن إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين فريقي الأهلي والزمالك في 8 مارس المقبل بالعاصمة السعودية الرياض.

ويتضمن استضافة المباراة أيضا إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة للمباراة، وذلك في استاد "الأول بارك" بالعاصمة الرياض.

وتأتي استضافة مباراة نهائي كأس مصر بالشراكة مع الاتحاد السعودي لكرم القدم لتكون ضمن الأحداث الرياضية التي يستضيفها موسم الرياض.