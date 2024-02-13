مواجهة مثيرة بين الفيحاء والنصر في ثمن نهائي آسيا

يبحث النصر السعودي عن التقدم في دوري أبطال آسيا عندما يواجه مواطنه الفيحاء الأربعاء في ذهاب ثمن النهائي الذي يشهد مشاركة أربعة أندية سعودية، وذلك بعد أيام قليلة على ختام كأس آسيا في الدوحة بتتويج قطر على حساب الأردن.

وبلغ النصر هذا الدور عقب تصدره المجموعة الخامسة التي جمعته إلى جانب بيرسبوليس الإيراني والدحيل القطري وإستكلول الطاجيكي، بعدما انتصر في 4 مباريات وتعادل مرتين.

وتأهل الفيحاء الذي يشارك في البطولة لأول مرة في تاريخه عقب فوزه بكأس الملك موسم 2022-2023 بعد حلوله ثانياً في مجموعته الأولى خلف العين الإماراتي.



وعلى مستوى الدوري المحلي، تتسع الفوارق بين الطرفين، إذ يحتل النصر المركز الثاني خلف الهلال، بينما يقبع الفيحاء في المركز الرابع عشر عقب خسارته في آخر 5 مباريات.

ويتسلح النصر بقوته الهجومية الضاربة المكونة من البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني بالإضافة إلى البرازيلي أندرسون تاليسكا هداف النسخة الحالية برصيد 6 أهداف بالتساوي مع مواطنه كريزان لاعب شاندونغ الصيني.

ويبرز في الفيحاء المهاجم الزامبي فاشون ساكالا لاعب رينجرز الأسكتلندي السابق والصربي فلاديمير ستويكوفيتش.

وانتهت مباراتهما في جولة الذهاب بدوري روشن للمحترفين شهر أكتوبر الماضي بفوز النصر 3-1.