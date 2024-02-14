الرفاعي: عقوبة العقيدي لا تمنعه من المشاركة في آسيا

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أكد أيمن الرفاعي المستشار القانوني ورئيس لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم سابقاً، أن عقوبة إيقاف نواف العقيدي حارس النصر لا تُطبق على بطولة دوري أبطال آسيا التي يستعد الأخير لخوض غمارها يوم الأربعاء، وذلك وفقاً للوائح.
وأوقفت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين باتحاد القدم السعودي نواف العقيدي 5 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال على خلفية استبعاده من معسكر المنتخب المشارك في كأس آسيا المنقضية مؤخراً.
وقال الرفاعي لبرنامج "في المرمى": بحسب اللوائح فإن نطاق العقوبة لا يتجاوز المنافسات التي ينظمها اتحاد القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين عدا ما تنص عليه اللائحة، والقرار الصادر يشير إلى أنه إيقاف محلي فقط.
وأتبع: الفارق بين قضيتي كنو والعقيدي أن نص قرار الأولى ذكر بأن العقوبة تمتد إلى المستوى الدولي، أما عقوبة العقيدي فهي وفقاً للوائح محلية، إلا إذا أرسل الاتحاد السعودي لنظيره الآسيوي خطاباً يشير إلى إيقاف نواف وتعميمه، فإنها ستكون دولية.
وختم: يستطيع النصر التأكد من إمكانية مشاركة العقيدي من خلال الاستفسار من لجنة الاحتراف، وإذا لم يتم التجاوب فإن بإمكان النادي إشراكه في البطولة.
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