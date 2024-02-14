الهلال وسباهان.. المواجهة الغائبة منذ "عقد" كامل

يعود الهلال إلى مواجهة نادي سابهان الإيراني بعد 10 أعوام منذ آخر لقاء جمعهما في بطولة دوري أبطال آسيا، إذ يملك الأخير أفضلية في المواجهات المباشرة بين الفريقين خلال 4 مباريات التقيا فيها في المسابقة القارية.

وسيلعب الهلال أمام مضيفه على أرضية ستاد نقش جهان في أصفهان ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا على أن يلعبا إيابا يوم الخميس المقبل على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض.

ويعد ساباهان ثاني أكثر الفرق الإيرانية تحقيقا للانتصارات في المواجهات المباشرة مع الهلال السعودي بعد ذوب آهن الذي حقق فوزين من مواجهتين أمام الأزرق، إذ حقق الفريق الأصفر والأسود الفوز على الفريق العاصمي في مواجهتين من أصل 4 وتعادل وخسر في واحدة.

وكانت أول مواجهة جمعتهما في عام 2011 ضمن دور المجموعات، وحينها فاز الفريق الإيراني 2 – 1 بعدما سجل السويدي كربستيان وبلهامسون الهدف الوحيد للهلال على في ستاد الملك فهد الدولي، بينما انتهى لقاء الإياب على ملعب المباراة يوم الخميس بالتعادل بهدف لمثله بتوقيع عبدالله الزوري.

وعاد ساباهان وحقق فوزه الثاني على الهلال في ملعب نقش جهان بعام 2014 عندما هزمه 3 – 2، تقاسم الثنائية كل من الإكوادوري سيغوندو كاستيو والبرازيلي تياغو نيفيز لتنتهي مواجهة الإياب في الرياض بالفوز الهلالي الوحيد الذي جاء عن طريق ناصر الشمراني.

وبخلاف مواجهاته مع ذوب آهن وسباهان، يملك الهلال نسبة فوز مرتفعة في مواجهاته أمام الأندية الإيرانية في دوري أبطال آسيا، إذ خاض 38 مواجهة فاز خلالها بـ19 مباراة وخسر 11 وتعادل في 8.