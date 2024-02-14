مدرب اتحاد جدة: بنزيمة ليس جاهزاً.. وعودته قريبة

أكد مارسيلو غاياردو مدرب اتحاد جدة أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة سيعود للمشاركة مع الفريق الأسبوع المقبل، مشيراً إلى غيابه عن مباراة الفريق أمام نفباخور الأوزبكي يوم الخميس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.



ولم يلعب بنزيمة في آخر مباراتين لاتحاد جدة عقب الهزيمة أمام النصر 5-2 شهر ديسمبر الماضي، إذ غاب عن مباراتي الفريق أمام الطائي في دوري روشن السعودي وكذلك الفيصلي في ربع نهائي كأس الملك.

وقال غاياردو في المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء: كريم يتدرب بشكل جيد، ومتى ما كان جاهزاً سيعود للمشاركة، أعتقد أنه سيكون بأتم الجاهزية الأسبوع المقبل.



وسجل بنزيمة 15 هدفاً مع اتحاد جدة في مختلف البطولات الموسم الحالي.