اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بنزيمة
النجم الفرنسي لم يشارك في آخر مباراتين للفريق

مدرب اتحاد جدة: بنزيمة ليس جاهزاً.. وعودته قريبة

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أكد مارسيلو غاياردو مدرب اتحاد جدة أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة سيعود للمشاركة مع الفريق الأسبوع المقبل، مشيراً إلى غيابه عن مباراة الفريق أمام نفباخور الأوزبكي يوم الخميس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

اتحاد جدة يعبر الخليج.. وبنزيمة يخرج مصاباً رياضة سعودية اتحاد جدة يعبر الخليج.. وبنزيمة يخرج مصاباً

ولم يلعب بنزيمة في آخر مباراتين لاتحاد جدة عقب الهزيمة أمام النصر 5-2 شهر ديسمبر الماضي، إذ غاب عن مباراتي الفريق أمام الطائي في دوري روشن السعودي وكذلك الفيصلي في ربع نهائي كأس الملك.

وقال غاياردو في المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء: كريم يتدرب بشكل جيد، ومتى ما كان جاهزاً سيعود للمشاركة، أعتقد أنه سيكون بأتم الجاهزية الأسبوع المقبل.

وسجل بنزيمة 15 هدفاً مع اتحاد جدة في مختلف البطولات الموسم الحالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حصيلة مروعة لـ 300 يوماً من الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع حصيلة مروعة لـ 300 يوماً من الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط