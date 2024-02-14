نفباخور.. سادس خصم أوزبكي في طريق اتحاد جدة

اعتاد اتحاد جدة ملاقاة الأندية القادمة من أوزبكستان خلال مشاركاته في دوري أبطال آسيا، ويوم الخميس سيكون على موعد مع سادس خصم أوزبكي يواجه عبر تاريخ مشاركاته في البطولة.

ويلتقي اتحاد جدة بطل المسابقة مرتين، مع نفباخور القادم من أوزبكستان، بعد تجربة طويل تحفل بالنتائج الإيجابية أمام الأوزبك، إذ لم يعرف طعم الخسارة سوى 3 مرات من أصل 16 مباراة مقابل 10 انتصارات.

ويعتبر بونيودكور الذي لعب في صفوفه الأسطورة البرازيلي ريفالدو أكثر خصم أوزبكي واجهه النادي السعودي، وذلك في 6 مناسبات انتصر في اثنتين وتعادل مثلهما مقابل الخسارة مرتين، بينما لعب مع بختاكور ولوكومتيف طشقند 4 مرات لكل فريق فاز على الأول 3 مرات وتعادل واحدة، وتعادل 3 مرات مع الثاني مقابل فوز وحيد.

وتغلب الاتحاد على نفيتشي في المرتين التين التقيا فيها، وكان أجمك آخر ضحاياه من الأوزبك في دور المجموعات بعدما هزمه ذهاباً وإياباً.