أهلي جدة يلاقي الأخدود بهدف الاقتراب من النصر

يبحث أهلي جدة عن تحقيق فوزه الرابع على التوالي عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على الأخدود في الجولة العشرين من دوري روشن السعودي يوم الاثنين.

وعادت عجلة المسابقة للدوران يوم الخميس بعد توقفها لمدة 40 يوماً إثر مشاركة المنتخب السعودي في كأس آسيا الأخيرة التي أقيمت في قطر واختتمت الأسبوع الماضي بفوز أصحاب الأرض.



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وجاء الأهلي من 3 انتصارات متتالية آخرها على الخليج رفعت رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث وبفارق 13 نقطة عن المتصدر الهلال، و6 نقاط عن الوصيف النصر.

وشارك الأهلي خلال فترة التوقف في كأس دبي شهدت خسارته أمام الرجاء المغربي والزمالك المصري مقابل فوزه على ووهان الصيني، كما خاض 3 مباريات ودية أخرى أمام النصر الإماراتي والوحدة وجدة السعوديين.

وفي المقابل لم يخسر أصحاب الأرض منذ 3 جولات، إذ فازوا على الطائي والشباب بينما تعادلوا في الجولة الأخيرة مع الفتح.

ويحل الأخدود، الذي انتصر في 6 مباريات، بالمركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة.

وانتهى لقاء الذهاب بفوز أهلي جدة بهدف دون رد سجله نجمه فرانك كيسي الذي قاد بلاده الأسبوع الماضي للفوز بكأس أمم إفريقيا على حساب نيجيريا.