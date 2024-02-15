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الاختبارات و"التذاكر" سبب غياب النصراويين

الرياض - فهد الشهري
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عزفت الجماهير عن حضور مباراة النصر والفيحاء في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بسبب الاختبارات وأسعار التذاكر المرتفعة.

وفاز النصر في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض بعد هدف للبرتغالي كريستيانو رونالدو، في لقاء شهد حضورا قليلا إذ سجلت اللافتة الإلكترونية في الملعب حضور 3111 مشجعا.

وفي لقاء مع مراسل "العربية" عزت بعض الجماهير العزوف إلى الاختبارات إذ حضر بعض الطلاب بمقرراتهم الدراسية كي يراجعوها أثناء اللقاء وبين الشوطين.

وأردف آخرون أن ارتفاع أسعار التذاكر كان السبب في الحضور الجماهيري الضعيف.

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