اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
يواجه الهلال سباهان إيابا يوم الخميس المقبل

الهلال يقلب الطاولة على سباهان

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

تغلب الهلال السعودي على مضيفه سباهان أصفهان الإيراني 3 – 1 يوم الخميس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، في أول مباراة استقبل فيها الحارس المغربي ياسين بونو هدفا منذ 4 مباريات.

وتقدم سباهان عن طريق رامين رضائيان قبل أن يعدل البرازيلي مالكوم النتيجة في الدقيقة 57 ويضيف الثنائي ألكسندر ميتروفيتش وعبدالله الحمدان الهدفين الثاني والثالث عند الدقيقتين 94 و97.

وفي حال تأهله، سيلعب الهلال أمام الفائز من مواجهة اتحاد جدة ونفباخور الأوزبكي في الدور ربع النهائي.

"كينغدوم أرينا".. المسرح رقم 11 في تاريخ ديربي الهلال والنصر رياضة سعودية "كينغدوم أرينا".. المسرح رقم 11 في تاريخ ديربي الهلال والنصر

وتعد هذه هي المباراة الرسمية الأولى التي تستقبل فيها شباك بونو هدفا مع الهلال منذ المرحلة السادسة عشرة لدوري روشن السعودي عندما فاز الهلال 2 – 1 على الطائي الذي سجل هدفه حينها طارق عبده.

ومنذ مباراة الطائي لعب الهلال أمام التعاون في كأس الملك وفاز بثلاثية نظيفة وانتصر على الوحدة وأبها والفيحاء تباعا في مسابقة الدوري 2 – صفر و7 – صفر و2 – صفر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حصيلة مروعة لـ 300 يوماً من الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع حصيلة مروعة لـ 300 يوماً من الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط