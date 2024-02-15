رسمياً.. "كينغدوم أرينا" يحتضن مباريات الهلال

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وافقت إدارة المسابقات برابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم يوم الخميس، على طلب نادي الهلال بنقل مبارياته في دوري روشن للمحترفين من استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية إلى ملعب "كينغدوم أرينا".
وجاءت الموافقة بناء على جاهزية الملعب بعد الزيارات الميدانية، التي تمت من قبل الفريق المختص لمعاينة الملعب.
ومن المقرر أن يحتضن الملعب أول لقاء على مستوى دوري روشن يوم الأحد المقبل، حيث يستضيف الهلال فريق الرائد لحساب الجولة العشرين.
وكان الملعب الذي دخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية احتضن مؤخرًا كأس موسم الرياض بمشاركة أندية الهلال، والنصر وإنتر ميامي الأميركي، والذي توج به الهلال بعد فوزه على إنتر ميامي والنصر.
ودخل الملعب الموسوعة العالمية برقمين قياسيين كأكبر ملعب كرة قدم مغطى في العالم من ناحية المساحة، وأكبر ملعب مغطى من ناحية السعة الجماهيرية.
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