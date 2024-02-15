اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سافيتش
الملعب احتضن بطولة كأس موسم الرياض مطلع الشهر الجاري

رسمياً.. "كينغدوم أرينا" يحتضن مباريات الهلال

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

وافقت إدارة المسابقات برابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم يوم الخميس، على طلب نادي الهلال بنقل مبارياته في دوري روشن للمحترفين من استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية إلى ملعب "كينغدوم أرينا".

وجاءت الموافقة بناء على جاهزية الملعب بعد الزيارات الميدانية، التي تمت من قبل الفريق المختص لمعاينة الملعب.

"كينغدوم أرينا" يدخل موسوعة غينيس بـ "رقمين" رياضة سعودية "كينغدوم أرينا" يدخل موسوعة غينيس بـ "رقمين"
مادة اعلانية

ومن المقرر أن يحتضن الملعب أول لقاء على مستوى دوري روشن يوم الأحد المقبل، حيث يستضيف الهلال فريق الرائد لحساب الجولة العشرين.

وكان الملعب الذي دخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية احتضن مؤخرًا كأس موسم الرياض بمشاركة أندية الهلال، والنصر وإنتر ميامي الأميركي، والذي توج به الهلال بعد فوزه على إنتر ميامي والنصر.

ودخل الملعب الموسوعة العالمية برقمين قياسيين كأكبر ملعب كرة قدم مغطى في العالم من ناحية المساحة، وأكبر ملعب مغطى من ناحية السعة الجماهيرية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حصيلة مروعة لـ 300 يوماً من الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع حصيلة مروعة لـ 300 يوماً من الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط