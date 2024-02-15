دوري أبطال آسيا… رونالدو يفك "عقدة" الفيحاء في المحاولة الثالثة

فك النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو عقدة فريق الفيحاء وحارس مرماه الصربي فلاديمير ستويكوفيتش بعدما هز شباكه أخيرا في مواجهتهما يوم الأربعاء في دوري أبطال آسيا.

ولعب الفريقان مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ومع دخول المباراة دقائقها العشر الأخيرة لعب كرستيانو ثنائية سريعة بينه وبين الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش سجل بها أول أهدافه أمام الفريق البرتقالي.

وعرفت مواجهات رونالدو أمام الفيحاء التعادل السلبي في مباراة الإياب من الموسم الماضي التي شهدت قيام ستويكوفيتش بثلاث تصديات ومثلها سدد رونالدو كانت واحدة منها بين الخشبات فقط.

وفي مباراة الذهاب من الموسم الحالي، هزم النصر الفيحاء 3 – 1، أتت بثنائية من تاليسكا وهدف من البرتغالي أوتافيو، حينها أنهى كرستيانو المباراة بتسديدتين بينما تصدى الصربي لأربع تسديدات.

ومنذ انتقاله إلى النصر في سوق الانتقالات الشتوية العام الماضي سجل رونالدو في مرمى جميع الفرق التي واجهها ما عدا الباطن الذي هبط مع نهاية الموسم الماضي.

ولعب رونالدو مواجهة الباطن ضمن مرحلة الإياب للموسم الماضي، حينها انتهى اللقاء 3 – 1 للنصر سجلها عبدالرحمن غريب ومحمد آل فتيل ومحمد مران.