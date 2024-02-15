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تقام مباراة الإياب في 22 فبراير

نفباخور يفرض التعادل "الأول" على اتحاد جدة

العربية.نت
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تعادل فريقا نفباخور الأوزبكي واتحاد جدة السعودي سلبيا في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا يوم الخميس لتكون المرة الأولى التي يتعادل فيها الفريق الأصفر والأسود في النسخة الحالية من المسابقة.

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وشهدت نتائج الاتحاد في دور المجموعات انتصاران على أجمك الأوزبكي ومثلها على سباهان الإيراني وفوز وخسارة أمام القوة الجوية العراقي، بينما تعادل نفباخور مع الهلال السعودي وخسر أمامه إيابا وانتصر على مومباي سيتي وناساجي ذهابا وإيابا.

ويلعب الفريقان إيابا في الثاني والعشرين من الشهر الحالي على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مباراة الهلال وسباهان.

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