"لدغة" رونالدو تكسر صمود الفيحاء في آسيا

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر السعودي إلى فوز ثمين على مواطنه ومضيفه الفيحاء بهدف دون رد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا يوم الأربعاء.

وبدا أن المباراة تتجه إلى التعادل السلبي بعد صمود دفاعي مميز من الفيحاء الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى في تاريخه، لكن أسطورة البرتغال أنهى ذلك بعدما تلقى تمريرة مميزة من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لدغها من فوق الحارس فلاديمير ستويكوفيتش قبل 9 دقائق من نهاية الشوط الثاني.



ووصل رونالدو بذلك إلى هدفه الرابع في البطولة الآسيوية بعدما سجل هدفين في مرمى الدحيل القطري وثالث في مرمى إستكلول الطاجيكي خلال مرحلة دور المجموعات.

وحقق النصر انتصاره الثالث على حساب الأندية السعودية في بطولة دوري أبطال آسيا بعدما تغلب على التعاون 1-0 وأهلي جدة 2-0 في نسخة 2020، مقابل خسارته أمام غريمه التقليدي الهلال 2-1 في نصف نهائي نسخة 2021.

