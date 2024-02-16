الأخدود يصعق أهلي جدة بثلاثية

حقق نادي الأخدود فوزا ثمينا على أهلي جدة 3 - 2 يوم الجمعة في الجولة 20 من دوري روشن السعودي.

وتقدم الأخدود عن طريق الإسباني أليكس كويادو قبل أن يعدل أهلي جدة النتيجة بهدف الجورجي كفيركفيلا في مرمى فريقه ليعود حمد آل منصور ويحرز هدف التقدم لفريقه إلا أن الجزائية التي سجل منها البرازيلي روبرتو فيرمينو أعانت النتيجة إلى التعادل. وتكفل الكاميروني لياندر توامبا بحسم النقاط للأخدود بهدفه الخامس في المسابقة بعدما هز الشباك عند الدقيقة 59.

وشهدت المباراة عودة فيرمينو إلى تسجيل الأهداف منذ ثلاثيته في مرمى الحزم في افتتاح الموسم الحالي إذ خاض بعدها 16 مباراة لم يستطع خلالها التسجيل.