في ظهوره الأول.. راكيتيتش يمنح الشباب نقاط ضمك

منح الكرواتي إيفان راكيتيتش فريقه الشباب الفوز على مضيفه ضمك 1 - صفر، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري روشن السعودي، لتستمر بذلك عقدة الفريق المضيف.

وسجل النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش هدف المباراة الوحيد للشباب في الدقيقة 82 في أول مشاركة له مع الفريق بعد انضمامه إليه قادما من إشبيلية الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية، كما تعرض سنوسي هوساوي لاعب ضمك للطرد في الدقيقة 67.

ورفع الشباب رصيده إلى 24 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد ضمك عند 30 نقطة في المركز السادس.

ولم يسبق لضمك، منذ صعوده إلى دوري المحترفين، الفوز على الشباب في جميع المباريات التي تواجهوا فيها، إذ فاز الشباب في 9 بينما تعادلا في 3.