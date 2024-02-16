578 دقيقة عجز فيها الفتح عن فك عقدة النصر

يستضيف نادي النصر منافسه الفتح يوم السبت في الجولة 20 من دوري روشن السعودي، أملا في تقليص الفارق مع المتصدر الهلال، في الوقت الذي يسعى فيه النادي الشرقاوي إلى فك العقدة النصراوية بعد مرور 578 دقيقة منذ فوزه الأخير.

وتقام المواجهة يوم السبت على ملعب "الأول بارك"، إذ يلعب النصر وفي رصيده 46 نقطة مستهدفا الاقتراب من الهلال المتصدر بـ53 نقطة، بينما يسعى الفريق الضيف إلى الاقتراب من المراكز الأربع الأولى، إذ يفصل بينه وبين التعاون 6 نقاط.

ولم يعرف الفتح الفوز على النصر في تاريخه منذ صعوده الأول إلى دوري المحترفين في 2009 سوى في 3 مباريات فقط كان آخرها قبل 6 مباريات، وباحتساب الوقت الإضافي فيها تصل فيها الدقائق إلى 578.

وعرف الفتح فوزه الأخير على النصر في افتتاح موسم 2020-2021 بثنائية من الجزائري سفيان بن دبكة قابلها هدف وحيد جاء بتوقيع خالد الغنام، قبل أن تشهد مباراة الإياب هدف تعادل قاتلا من المغربي عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة 97.

وفي مباراتي موسم 2021-2022، فاز النصر ذهابا بهدف البرازيلي تاليسكا وكرر تفوقه إيابا بثنائية الأرجنتيني غونزالو مارتينيز والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف.

واقترب الفتح من فك العقدة النصراوية في ذهاب الموسم الماضي بعدما تقدم 2 – 1 بثنائية الإسباني تيو وبن دبكة ليسجل البرتغالي كرستيانو رونالدو هدف التعادل من جزائية عند الدقيقة 93. وأنهى النصر مباراة الإياب بثلاثية نظيفة سجل منها تاليسكا ثنائية وهدف واحد لمحمد مران.

وشهدت مواجهة الذهاب للموسم الحالي حماسية نظيفة للنصر على الفتح في الأحساء كان نصب رونالدو منها ثلاثية بينما أحرز خلالها السنغالي ماني ثنائية.