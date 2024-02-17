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لم يعرف الرائد الفوز على الهلال منذ 2013

الهلال لا يعرف الخسارة أمام الرائد منذ 10 أعوام

العربية.نت
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يلاحق نادي الرائد فوزه الثاني في تاريخه على الهلال عندما يحل ضيفا عليه يوم الأحد ضمن المرحلة 20 من دوري روشن السعودي، إذ غابت النقاط الثلاث عن الفريق الأحمر والأسود منذ أكثر من 10 أعوام.

ويستضيف "كينغدوم أرينا" أولى مباريات الهلال الدورية أمام الرائد يوم الأحد إذ يسعى فيها الفريق المضيف إلى مواصلة ابتعاده بالصدارة بينما سيحاول الرائد، القابع في المركز الرابع عشر، محاولة الابتعاد عن المراكز المؤدية للهبوط.

ومنذ خوض الرائد أولى مواسمه في دوري المحترفين السعودي لم يعرف الفريق الأحمر والأسود طعم الفوز سوى مرة واحدة أمام الهلال كان ذلك في ذهاب موسم 2013 – 2014 في الخامس من أكتوبر بالمباراة التي أقيمت في ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، حينها تقدم الأزرق بهدف ناصر الشمراني قبل أن يسجل البرازيلي برونو مورينو ثنائية حسمت الفوز الأول والوحيد للرائد على الهلال.

ومنذ موسم 2008-2009 حتى مرحلة الإياب من الموسم الحالي، تواجه الفريقان 31 مرة فاز الهلال في 26 وتعادل في 4 وخسر واحدة، يما أحرز 70 هدفا واستقبلت شباكه 19.

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