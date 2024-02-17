رونالدو وأوتافيو يحسمان مواجهة الفتح

حسم البرتغالي أوتافيو فوز فريقه النصر على الفتح في الجولة 20 من دوري روشن السعودي بعدما سجل هدف الفوز في منتصف الشوط الثاني.

وتقدم النصر عن طريق الأسطورة البرتغالي كرستيانو رونالدو قبل أن يعدل الفتح النتيجة عن طريق سالم النجدي لتستمر النتيجة على حالها إلى أن وجه أوتافيو عرضية سلطان الغنام برأسه إلى يسار الحارس ليحسم النقاط الثلاث.

واستطاع النصر بثنائيته تحقيق الفوز الأول لفريق على الآخر في المباريات التي جمعتهما في شهر فبراير بعدما سبق لهما اللعب 4 مرات جميعها انتهت التعادل.

وكانت أول مباراة للفريقين في فبراير ضمن موسم 2014 – 2015 في مرحلة الإياب حينها انتهت المباراة بهدف لمثله.

وفي إياب موسم 2019 – 2020 تواجها مجددا في فبراير وانتهت المباراة بهدف لمثله، لتتكرر النتيجة في المواجهة اللاحقة ضمن الجولة 16 من موسم 2020-2021.

وفي الموسم الماضي تعادل الفريقان بهدفين لمثلهما في مباراة كانت تتجه نحو فوز الفريق الأزرق قبل أن يسجل رونالدو التعادل في الدقائق الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي.