اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
عندما تواجها قبل 5 أعوام

غاياردو وهيلمان.. البحث عن الفوز الأول

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

يصطدم البرازيلي أودير هيلمان مدرب نادي الرياض بالأرجنتيني مارسيلو غاياردو مدرب اتحد جدة مجددا في مواجهة الفريقين يوم الأحد ليسجل أحدهما الفوز الأول له على الآخر.

وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، يلعب الرياض أمام مضيفه الاتحاد بهدفين متباينين، يحاول فيه الأول استغلال تعثر التعاون والأهلي بينما يستهدف الفريق العاصمي مغادرة مراكز "الهبوط".

وستشهد المباراة ثالث مواجهة بين الأرجنتيني والبرازيلي، إذ سبق لهما التنافس في مياراتين ضمن دور مجموعات كوبا ليبرتادوريس 2019.

في لقاء الذهاب في البرازيل، تعادل إنترناسيونال البرازيلي ومدربه هيلمان مع ريفربليت الأرجنتيني بقيادة غاياردو بهدفين لمثلهما رغم تقدم الأول بالثنائية. وفي الإياب على ملعب "إل مونومنتال" تعادلا مجددا بالنتيجة إياها بعدما تقدم أصحاب الأرض بهدف جوليان ألفاريز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي الحالي، ليسجل رافائيل سوبيس ثنائية تواليا ويعود بعدها بطل مونديال 2022 ليصنع هدف التعادل لزميله لوكاس براتو عند الدقيقة 93.

في تلك النسخة شق ريفربليت طريقه نحو النهائي ليخسره بهدفين لهدف أمام فلامنغو البرازيلي الذي كان يدربه حينها البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال الحالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
القوات الأوكرانية تنسحب من أفدييفكا.. وموسكو تعلن السيطرة الكاملة عليها القوات الأوكرانية تنسحب من أفدييفكا.. وموسكو تعلن السيطرة الكاملة عليها
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط