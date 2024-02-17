غاياردو وهيلمان.. البحث عن الفوز الأول

يصطدم البرازيلي أودير هيلمان مدرب نادي الرياض بالأرجنتيني مارسيلو غاياردو مدرب اتحد جدة مجددا في مواجهة الفريقين يوم الأحد ليسجل أحدهما الفوز الأول له على الآخر.

وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، يلعب الرياض أمام مضيفه الاتحاد بهدفين متباينين، يحاول فيه الأول استغلال تعثر التعاون والأهلي بينما يستهدف الفريق العاصمي مغادرة مراكز "الهبوط".

وستشهد المباراة ثالث مواجهة بين الأرجنتيني والبرازيلي، إذ سبق لهما التنافس في مياراتين ضمن دور مجموعات كوبا ليبرتادوريس 2019.

في لقاء الذهاب في البرازيل، تعادل إنترناسيونال البرازيلي ومدربه هيلمان مع ريفربليت الأرجنتيني بقيادة غاياردو بهدفين لمثلهما رغم تقدم الأول بالثنائية. وفي الإياب على ملعب "إل مونومنتال" تعادلا مجددا بالنتيجة إياها بعدما تقدم أصحاب الأرض بهدف جوليان ألفاريز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي الحالي، ليسجل رافائيل سوبيس ثنائية تواليا ويعود بعدها بطل مونديال 2022 ليصنع هدف التعادل لزميله لوكاس براتو عند الدقيقة 93.

في تلك النسخة شق ريفربليت طريقه نحو النهائي ليخسره بهدفين لهدف أمام فلامنغو البرازيلي الذي كان يدربه حينها البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال الحالي.