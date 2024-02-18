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فرحة الاتحاد بعد الهدف الأول

اتحاد جدة يحافظ على رقم "فبراير" المميز

العربية. نت
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حافظ نادي الاتحاد على رقمه المميز في فبراير، بعدما فاز على الرياض بهدفين دون رد، يوم الأحد، ليصل إلى المباراة رقم 11 خلال ذات الشهر دون تذوق أي هزيمة.

ولم يخسر الاتحاد في آخر 11 مباراة خاضها خلال شهر فبراير بتاريخ مشاركاته في دوري المحترفين، كما حافظ على نظافة شباكة في آخر 6 مباريات منها.

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وارتدى حمد الله ثوب الإجادة في اللقاء، عقب تسجيله هدفي الاتحاد في الدقيقتين 12 والسابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، ليرفع رصيده التهديفي في المسابقة هذا الموسم إلى 13 هدفا، ويتقدم للمركز الرابع في ترتيب هدافي البطولة خلال الموسم الحالي.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد، الذي تغلب على الطائي في المرحلة الماضية، إلى 34 نقطة في المركز الخامس، بفارق 22 نقطة خلف الهلال (المتصدر)، علما بأن هذا هو الفوز العاشر الذي يحققه في المسابقة هذا الموسم مقابل 4 تعادلات و6 هزائم.

في المقابل، توقف رصيد الرياض، الذي تكبد خسارته الـ11 هذا الموسم مقابل 5 انتصارات و4 تعادلات، عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق نقطة أمام مراكز الهبوط.

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يذكر أنه اللقاء الثاني للناديين في دوري المحترفين، وانتهت المواجهة الأولى بفوز الاتحاد 4-0.

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