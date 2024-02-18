الهلال يكرس عقدته للرائد.. وميتروفيتش يعادل "ويسلي"

واصل الهلال انتصاراته في دوري روشن السعودي، وفاز على الرائد 3-1، في اللقاء الذي جمعهما، يوم الأحد، في حين عادل المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش رقم البرازيلي ويسلي.

وافتتح ميتروفيتش التسجيل مبكرا للهلال في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 29 من ركلة جزاء، فيما تكفل السنغالي خاليدو كوليبالي بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 52، وسجل الجزائري أمير سعيود هدف الرائد الوحيد في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.













وارتفع رصيد الهلال، الذي حقق فوزه الـ18 في البطولة هذا الموسم والـ13 على التوالي، إلى 56 نقطة، ليواصل تربعه على قمة ترتيب المسابقة، بفارق 7 نقاط أمام أقرب ملاحقيه النصر.

وتفوق الهلال مجددا على الرائد الذي لم يتذوق طعم الفوز أمام الفريق الأزرق منذ أكثر من 10 أعوام، وتحديدا في الخامس من أكتوبر 2013 في اللقاء الذي احتضنه استاد الملك فهد الدولي بالرياض، حينها تقدم الهلال بهدف ناصر الشمراني قبل أن يسجل البرازيلي برونو مورينو ثنائية حسمت الفوز الأول والوحيد للرائد.

ومنذ موسم 2008-2009 حتى مرحلة الإياب من الموسم الحالي، تواجه الفريقان 32 مرة فاز الهلال في 27 وتعادل في 4 وخسر واحدة، حيث أحرز 73 هدفا واستقبلت شباكه 20.

وأصبح ميتروفيتش ثاني لاعب في تاريخ الهلال يسجل في 11 مباراة متتالية بدوري المحترفين بعد البرازيلي ويسلي في 2012.