الفيحاء يطارد فوزه الأول على الاتحاد منذ 961 يوماً
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يستضيف اتحاد جدة منافسه الفيحاء ضمن المرحلة 25 من دوري روشن السعودي أملا في الاقتراب من المركز الثالث فيما سيحاول الضيف تحقيق فوزه الأول على مضيفه منذ 961 يوما.
وفي مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة سيأمل الاتحاد تحقيق النقاط أمام الفيحاء مقابل تعثر الأهلي أمام الاتفاق، فيما سيسعى البرتقالي إلى الفوز بالمباراة والاقتراب من المراكز الأربعة الأولى، كما سيلاحق فريق المدرب الصربي فوك رازوفيتش الفوز الأول على الاتحاد منذ افتتاح موسم 2021 – 2022.
وفي الجولة الأولى من ذاك الموسم حسم الفيحاء المباراة بهدف لليوناني باناغيوتس تاختسيدس، ليفوز بعدها الفريق الغربي في 3 مباريات متتالية وتعادل وحيد.
وشهد إياب موسم 2021 – 2022 فوزا اتحاديا 2 – صفر من عمر هوساوي والبرازيلي رومارينيو، ومواجهتا 2022 -2023 بثلاثيتين نظيفتين، الأولى سجلها البرازيلي إيغور كورونادو والمغربي عبدالرزاق حمدالله وهارون كمارا والثانية أحرز فيها أحمد شراحيلي وثنائية رومارينيو، فيما انتهى لقاء الذهاب من الموسم الحالي بالتعادل السلبي.
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