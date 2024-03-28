محرز وفينالدوم.. اكتساح جزائري "دون أهداف"

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يخوض الهولندي جورجينيو فينالدوم تحديا جديدا أمام الجزائري رياض محرز عندما يلتقيان في مباراة أهلي جدة والاتفاق ضمن الجولة 25 من دوري روشن السعودي.

وسيحتضن ملعب نادي الاتفاق بالدمام المباراة الحادية عشرة بين لاعب الوسط الهولندي الذي ارتدى قميصي نيوكاسل وليفربول في إنجلترا، والنجم الجزائري الفائز مع ليستر سيتي ومانشستر سيتي بالألقاب.

وتعود أول مباراة بينهما إلى نوفمبر 2015 حينها انتهت بثلاثية نظيفة لليستر دون توقيع من محرز وفي الإياب فاز الأزرق مجددا بهدف دون رد سجله فاردي.

في موسم 2016 – 2017 كان فينالدوم لاعب لليفربول، حينها حقق فوزه الأول على فريق محرز ليستر سيتي في مباراة انتهت 4 – 1، بينما انتهى الإياب بفوز ليستر 3 - 1 دون بصمة تهديفية من اللاعبين.

في الموسم اللاحق انتهى لقاء الذهاب 3 – 2 لليفربول وكانت آخر مواجهة بينهما ومحرز لاعب لليستر، ففي الموسم اللاحق انتقل الجزائري إلى مانشستر سيتي وانتهت مباراتهما القمة الأولى بتعادل سلبي، بينما اكتسح "السماوي" فريق ليفربول إيابا برباعية نظيفة.

وفي إياب موسم ب2020 – 2021، عاد سيتي واكتسح ليفربول 4 – 1 قبل أن ينتقل فينالدوم إلى باريس سان جيرمان ويتواجه اللاعبان مرة أخرى في دوري أبطال أوروبا، في لقاء انتهى بثنائية نظيفة للسنغالي إدريسا غي والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكانت آخر مباراة جمعتهما هي ذهاب الموسم الحالي من دوري روشن والذي انتهى بتعادل سلبي.