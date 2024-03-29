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لقاء الذهاب انتهى 2 - 1 للنصر

النصر يخشى "التعثر الثالث" أمام الطائي

العربية.نت
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يخشى نادي النصر التعثر الثالث تواليا على أرضه عندما يستضيف الطائي في الجولة 25 من دوري روشن السعودي يوم السبت.

وفي "الأول بارك" بالرياض يواصل النصر ملاحقته المتصدر الهلال بينما يسعى الطائي المهدد بالهبوط إلى تحسين ترتيبه في مواجهة الفريق العاصمي.

وغابت الانتصارات النصراوية على الأرض لجولتين متتاليتين والتي قد وصلتا إلى 3 مباريات تواليا في ديسمبر عام 2020.

وفي الجولة الثانية والعشرين من المسابقة، حقق الحزم مفاجأة كبيرة بتسجيله 4 أهداف في مرمى مضيفه العاصمي لتنتهي المباراة بالتعادل ما مجموعه ثمانية أهداف.

وحقق الرائد فوزا غاب عنه كثيرا عندما هز مرمى النصر بثلاثية في الأول بارك في الجولة قبل الماضية ليكون التعثر الثاني تواليا على ملعبه.

وفي موسم 2020 – 2021 عندما تعثر النصر في 3 مباريات بيتية متتالية، حينها تعادل في الأولى مع الاتفاق الذي أحرز أهدافه السلوفاكي فيليب كيش، والتونسي نعيم سليتي، بينما سجل للأصفر سامي النجعي والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

وكان التعثر التالي بالخسارة من أهلي جدة 2 – 1 بهدفي المغربي إدريس فتوحي وهدف من أيمن يحيى، ليكون آخر تعثر هو التعادل مع ضمك 2 – 2، حينها سجل البرازيلي بيتروس ثنائية النصر بينما تكفل الأرجنتيني سيرخيو فيتور ومايكون "بالخطأ"، بثنائية ضمك.

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