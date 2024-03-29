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الهلال هزم الرياض في آخر المباريات التي جمعته بأندية العاصمة

الهلال في مباريات "الديربي".. علامة كاملة

العربية.نت
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يسعى الهلال إلى مواصلة هيمنته على مباريات أندية العاصمة بمواجهته فريق الشباب في قمة الجولة 25 من دوري روشن السعودي.

ويأمل الهلال مواصلة انتصاراته المتتالية التي بلغت 29 مباراة، عندما يحل ضيفا على الشباب في ملعب النادي، كما سيحاول الأزرق مواصلة فوزه على أقرانه من العاصمة في الموسم الحالي بعد تحقيقه العلامة الكاملة في جميع مواجهات جيرانه.

ولعب الهلال حتى الآن 4 مواجهات أمام أندية أخرى من الرياض، مواجهتان مع الرياض، وواحدة مع الشباب وواحدة مع النصر، وفاز فيها جميعا.

تجاوز الهلال الرياض ذهابا بنتيجة 6 – 1 قبل أن يعبره إيابا 3 – 1، كما تجاوز الشباب في الذهاب بثنائية نظيفة قبل أن يلحق النصر بثلاثية نظيفة في الدور السابق.

وعلى النقيض، يعد نادي الشباب الأقل تسجيلا أمام أندية العاصمة السعودية في المواجهات فيما بينها، إذ أحرز 4 أهداف فقط من مواجهتين أمام النصر وواحدة أمام الهلال والرياض.

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