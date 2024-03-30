الاتفاق يتعادل مع الأهلي.. ونحسه أمام "الصاعدين" يستمر

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واصل الاتفاق نتائجه السلبية أمام الفرق الصاعدة الموسم الحالي بدوري المحترفين، بعدما تعادل مع الأهلي 2-2، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة الأهلي، لم يحقق الاتفاق الفوز في آخر 4 مباريات ضد الفرق الصاعدة بدوري المحترفين، تعادل مرتين وخسر مرتين أيضا، وبعد اللقاء عادل سلسلة 2021، عندما خاض أطول فترة لم يحقق فيها الفوز ضد الأندية الصاعدة، تعادل مرة وخسر 4 مباريات.











وخلال المباراة تقدم الأهلي في الدقيقة الثامنة عن طريق فراس البريكان، قبل أن يدرك الاتفاق التعادل عبر سيكو فوفانا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 49 سجل البريكان هدفا ثانيا، لكن هذه المرة في شباك الأهلي بالخطأ، لكن زميله عبد الله العمار نجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 88، ليرفع الأهلي رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع الاتفاق رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس.