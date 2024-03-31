أمام الاتحاد.. الأهلي يستهدف الفوز ذهاباً وإياباً للمرة الثالثة

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يأمل أهلي جدة في مواصلة هيمنته على ديربي جدة عندما يواجه الاتحاد قمة الجولة 26 من دوري روشن السعودي.

وفي مدينة الملك عبدالله الرياضية، سيخوض طرفا جدة مباراة يأمل الفائز فيها الحفاظ على المركز الثالث المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ يفصل الاتحاد الرابع نقطتان عن الأهلي.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز أهلاوي تكفل به الإيفواري فرانك كيسيه، وفي حال فاز الأهلي في قمة يوم الاثنين، فإنها ستكون المرة الثالثة التي يفوز فيها الأهلي ذهابا وإيابا، والأولى منذ موسم 2019-2020.

وفي موسم 2015-2016، عندما حقق الأهلي بطولة الدوري، فاز الأهلي على الاتحاد ذهابا بثلاثية نظيفة سجلها إسلام سراج والسوري عمر السومة وعلي الزبيدي، قبل الانتصار إيابا 4-2، بهدفي عمر السومة واليوناني فيتفاتسيديس وحسين المقهوي والروماني لوسيان سان مارتيان والفنزويلي جيلمن ريفاس.

وكرر أهلي جدة الفوز ذهابا وإيابا على الاتحاد في موسم 2019 - 2020، ففي المباراة الأولى سجل عبدالفتاح عسيري وعمر السومة مقابل هدف وحيد لزياد الصحفي، قبل أن ينتهي الإياب بالنتيجة إياها بهدفي عمر السومة وهدف لعبدالإله المالكي.