الهلال يهزم الشباب برباعية.. وجيسوس يعادل انتصارات بيريرا

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قلب الهلال خسارته أمام الشباب يوم السبت إلى انتصار مثير، 4 - 3، في قمة الجولة 26 من دوري روشن السعودي، ليواصل سلسلة الانتصارات إلى 30 لقاء تواليا.

وتقدم مصعب الجوير بهدف شبابي ليحرز بعدها الصربيين ألكسندر ميتروفيتش، ثنائية، وملينكوفيتش - سافيتش، وسالم الدوسري، فيما سجل حسين الصبياني الهدف الثاني للشباب وتلاه المغربي رومان سايس بالثالث من ركلة حرة مباشرة.

وعادل مدرب الهلال جورجي جيسوس بهذا الفوز انتصاراته أمام نظيره فيتور بيريرا مدرب الشباب، إذ تساويا غي عدد الفوز في المواجهات بانتصار لكل منهما وتعادل في مباراتين.وكانت آخر مباراة جمعتهما قبل مواجهة روشن قبل 11 عاما حينها في إياب موسم 2012 - 2013، حينها فاز بروتو ومدربه بيريرا على بنفيكا جيسوس 2 - 1.