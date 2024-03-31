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سجل رونالدو ثلاثية

بخماسية.. رونالدو يقود النصر إلى عبور الطائي

العربية.نت
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تغلب النصر على الطائي 5 - 1 يوم السبت في الجولة 25 من دوري روشن السعودي في اللقاء الذي شهد أول هدف للاعب سعودي على الفريق الشمالي في مواجهاتهما.

وتقدم النصر في الشوط الأول بهدف البرتغالي أوتافيو عند الدقيقة 20 قبل أن يعدل السورينامي فيرجيل ميسيديان النتيجة في الدقيقة 22 قبل أن يطرد لاحقا، ليحرز عبدالرحمن غريب الثاني عند الدقيقة 47 ويلحقه كرستيانو رونالدو في الشوط الثاني بالثالث والرابع والخامس ليكمل الـ "هاتريك" في الدقائق 64 و67 و87.

ويعد هدف غريب هو الأول للاعب سعودي من النصر في مواجهات "الرمادي الذي سكنت شباكه 11 هدفا قبل مواجهة يوم السبت سجلها الكاميروني فينسنت أبو بكر والبرازيلي أندرسون تاليسكا، 6 أهداف، ورونالدو، هدفان، وهدف لكل من الأرجنتيني غونزالو مارتينيز والأوروغوياني جوناثان رودريغيز.

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